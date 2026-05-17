Olbia riscatta l’ex Artiglieria a 18 euro | nasce un nuovo parco verde

A Olbia, un’area precedentemente adibita ad artiglieria è stata acquistata per 18 euro e sarà trasformata in un nuovo parco verde. Restano ancora alcune questioni aperte, come la protezione dei reperti delle navi romane abbandonati all’aperto e quali edifici militari verranno demoliti per realizzare la nuova ferrovia che collega l’aeroporto alla città. Questi interventi fanno parte di un piano di riqualificazione urbanistica in corso.

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? Domande chiave Come verranno protetti i reperti delle navi romane abbandonati all'aperto?. Quali edifici militari verranno abbattuti per la nuova ferrovia aeroportuale?. Cosa diventeranno i vecchi capannoni dopo il recupero del terreno?. Come cambierà il traffico di via Portogallo con il nuovo ponte?.? In Breve Area di dieci ettari tra via D’Annunzio e Galvani destinata a parco e cultura.. Capannoni militari ospiteranno museo e centro polifunzionale dopo gestione della Soprintendenza.. Nuovi binari ferroviari verso l'aeroporto richiederanno demolizioni e ponte sul fiume Seligheddu.. Reperti di navi romane emersi nel 2013 necessitano protezione dai danni atmosferici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia riscatta l’ex Artiglieria a 18 euro: nasce un nuovo parco verde ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma: a Porta Metronia nasce nuovo parco via Ipponio, tra Depaving, verde e nuovi spazi socialita’È stato inaugurato il nuovo parco di via Ipponio, uno spazio verde che è nato grazie agli interventi di rinaturalizzazione dell’area, eseguiti dal... Olbia sblocca 1,5 milioni: nasce il parco del Teatro MichelucciLa Giunta Comunale di Olbia ha deliberato oggi, 1° aprile 2026, l’avvio concreto del Masterplan Michelucci. Olbia, l’ex Artiglieria al Comune per 18 euro: diventerà un parco urbanoOlbia Il polmone verde sotto il cemento della sopraelevata passa al Comune. Dopo un iter particolarmente complesso durato la bellezza di nove anni, l’area dell’ex Artiglieria Santa Cecilia entra a far ... msn.com Olbia, 14 maggio 2026: il Comune acquisisce l’Ex Artiglieria di Santa Cecilia per 18 euroOlbia. Non è soltanto un vecchio complesso militare destinato a passare formalmente dalla Regione al Comune. L’Ex Artiglieria di Santa Cecilia rappresenta infatti uno dei luoghi più carichi di storia ... olbia.it