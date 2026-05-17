Stasera alle 20 al PalaBadiali si disputa la partita tra Okasa Falconara e TikiTaka Francavilla. Le due squadre tornano a sfidarsi nello stesso luogo e orario di sempre, con l’obiettivo di arrivare alle semifinali. Le due formazioni si affrontano in una gara che potrebbe decidere chi avrà accesso alla fase successiva del torneo. Nessun cambiamento rispetto alle precedenti sfide, con entrambe pronte a dare il massimo sul campo.

Stesso posto, stesso orario, stesse squadre. Cioè il PalaBadiali, alle 20 (odierne), in campo Okasa Falconara e TikiTaka Francavilla. Non è una domenica qualunque, per lo sport cittadino. Ma una domenica che consegnerà alla serie A di futsal femminile un’altra semifinalista. Con le Citizens, scudettate nella passata stagione, che daranno tutto, e anche di più, in gara-3 dei quarti di finale. Una "bella" piena di adrenalina, che le ragazze di Giulia Domenichetti si sono conquistate venerdì sera superando le abruzzesi 4-2 proprio nel loro fortino. Quel palazzetto dello sport falconarese che, a trenta secondi dal termine, si è alzato in piedi ed ha iniziato a cantare a squarciagola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Okasa, in gioco le semifinali. C’è Francavilla da superare

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