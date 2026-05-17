Oggi si ricorda San Giovanni I, Papa e martire della Chiesa, morto il 18 maggio. La sua morte è avvenuta mentre si opponeva all’eresia ariana e rifiutava di piegarsi ai ricatti del re Teodorico. San Giovanni I aveva difeso con fermezza la dottrina ortodossa, affrontando la prigionia e, infine, la morte come conseguenza della sua resistenza. La sua figura rappresenta un esempio di fedeltà alla fede di fronte a pressioni politiche e religiose.

Papa e martire della Chiesa, San Giovanni I difese strenuamente la retta fede contro l’eresia ariana, subendo la prigionia e la morte per non piegarsi ai ricatti del re Teodorico. San Giovanni I è stato il 53° papa della Chiesa cattolica con un pontificato durato 3 anni. Era nato in Toscana intorno al 470, e, secondo quanto affermano alcune fonti, nella città di Siena. Stando ad altri dati sarebbe nato nel castello di Serena presso Chiusdino, sempre in terra senese. Suo padre si chiamava Costanzo. Non si sa nulla della sua vita precedente al pontificato a cui arrivò in tarda età. Era già anziano per l’epoca, circa cinquantenne, e fragile di salute, quando sette giorni dopo la morte di papa Ormisda, fu eletto come nuovo pontefice, il 13 agosto 523. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 18 maggio, San Giovanni I Papa: muore martire per difendere la fede dai giochi di potere

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Le Preghiere della Sera di oggi 18 Maggio 2026 - San Giovanni I, Papa e Martire

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