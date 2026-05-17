Domani si sfideranno due squadre di Serie D in una partita che potrebbe decidere la corsa al primo posto del girone. La formazione di casa schiererà un 3-5-2 con alcuni titolari confermati e altri inediti, mentre gli ospiti adotteranno un modulo di attacco volto a superare la difesa avversaria. Sono stati annunciati gli undici di partenza di entrambe le squadre, con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. La partita si giocherà sul campo della prima squadra, con arbitro e assistenti già designati.

? Punti chiave Chi sono i giocatori scelti da Di Gaetano per il 3-5-2?. Come riuscirà il modulo di Torrisi a scardinare la difesa nissana?. Quali sostituti potrebbero cambiare l'inerzia della partita dalla panchina?. Chi deciderà la sfida per il titolo dopo mesi di sacrifici?.? In Breve Modulo 3-5-2 per Di Gaetano con Castelnuovo, Tamajo, Bruno e Cusumano in campo.. Schema 4-2-3-1 per Torrisi con Lagonigro, Giuliodori e Ferraro come protagonisti.. Arbitro Marco Zini di Udine assistito da Scorteccia e Merlina per la sfida.. Entrambe le squadre mettono a disposizione nove sostituti per cambiare l'inerzia del match.. Le formazioni ufficiali per la finale playoff del girone I di Serie D sono arrivate questa domenica 17 maggio 2026, definendo i nomi che si sfideranno sul campo per il titolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nissa-Reggina, schieramenti ufficiali: la sfida per il titolo in Serie D

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