Nelle ultime tre giornate di campionato di Serie D, la lotta per la promozione si intensifica. La Savoia e la Nissa salgono in vetta alla classifica grazie a risultati positivi, mentre la Reggina, impegnata nella stessa categoria, ottiene un pareggio che riduce le possibilità di avvicinarsi alle prime posizioni. La fase finale del torneo si avvicina, portando con sé molte attese e tensioni tra le squadre coinvolte.

La corsa verso la promozione nella Serie D subisce una brusca accelerazione con il raggiungimento delle ultime tre giornate di campionato, mentre la Reggina fatica a mantenere i contatti con le prime posizioni dopo un pareggio deludente contro il Gela. In un calcistico dove ogni singolo punto pesa come un chilo d’oro, il Savoia ha sferrato un colpo decisivo allungando i margini, mentre la Nissa si è fermata in un empate fuori casa che non ne pregiudica la vetta. L’incastro della classifica e lo stallo reggino. Il quadro tecnico che emerge dai risultati odurti di domenica 12 aprile vede la Nissa e il Savoia appaiati al vertice con ben 60 punti ciascuno, a testimonianza di una stagione di altissimo livello.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie D: Savoia e Nissa volano in vetta, la Reggina inciampa

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