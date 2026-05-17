Niente sconto di pena per l' uomo di fiducia di Sandokan

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Bartolomeo Cacciapuoti, considerato uomo di fiducia di Francesco ‘Sandokan’ Schiavone. La decisione è stata presa dalla quinta sezione della corte, presieduta da Stanislao Vittorio Enrico Scarlini. Cacciapuoti aveva cercato di ottenere uno sconto di pena, ma la corte ha confermato la condanna senza modifiche. La sentenza si basa sulle valutazioni fatte nel procedimento giudiziario a suo carico.

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