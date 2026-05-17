Niente sconto di pena per l' uomo di fiducia di Sandokan
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Bartolomeo Cacciapuoti, considerato uomo di fiducia di Francesco ‘Sandokan’ Schiavone. La decisione è stata presa dalla quinta sezione della corte, presieduta da Stanislao Vittorio Enrico Scarlini. Cacciapuoti aveva cercato di ottenere uno sconto di pena, ma la corte ha confermato la condanna senza modifiche. La sentenza si basa sulle valutazioni fatte nel procedimento giudiziario a suo carico.
Niente sconto di pena per Bartolomeo Cacciapuoti, uomo di fiducia di Francesco ‘Sandokan’ Schiavone. E’ quanto stabilito dalla quinta sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Stanislao Vittorio Enrico Scarlini che si è pronunciata sul ricorso presentato da Cacciapuoti, a mezzo del suo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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alle ore 12 sulla hp de #labuonastampa tanto cristiana devota e pia ancora UN CAZZO DI NIENTE su questa notizia BOMBA ma come cazzo si fa... che schifo, che pena, che vomito #labuonastampa VERGOGNATEVI IN ETERNO e sparite della circolazione x.com
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