In molte zone del Paese, le strutture per l'infanzia sono insufficienti, con due bambini su tre che non riescono ad accedere a un nido comunale. Contestualmente, i finanziamenti destinati alla cultura sono praticamente azzerati, lasciando molte associazioni senza risorse per le proprie attività. Questa situazione si verifica in un momento di crescente domanda di servizi sociali e culturali, creando difficoltà per le famiglie e le realtà che operano nel settore.

Nidi comunali sbarrati per due neonati su tre e rubinetti dei contributi culturali a secco per diverse associazioni. Sono ore di forte attesa e di amarezze a Jesi per la pubblicazione di due diverse graduatorie che fotografano una realtà fatta di forte asimmetria tra la domanda dei cittadini e le reali disponibilità del Comune, sia sul fronte dei servizi sociali che su quello del sostegno all’ associazionismo locale. La nota più dolente arriva dal fronte dell’infanzia. Per l’anno educativo 20262027 sono state presentate ben 180 domande, un dato in lieve aumento rispetto agli anni scorsi nonostante l’ormai costante calo delle nascite. Il vero e proprio imbuto riguarda la fascia dei piccolissimi: a fronte di ben 83 richieste per i posti lattanti, la disponibilità nelle strutture pubbliche è di appena 29 posti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nidi insufficienti e fondi per la cultura ai minimi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Benevento, aperte le iscrizioni ai Nidi e Micro Nidi di InfanziaI bambini già frequentanti gli Asili Nido dell’Ambito B1, nell’anno educativo 2025/2026, hanno diritto alla riconferma per l’anno educativo 2026/2027.

Ostia, corsa ai fondi per la “Casa della cultura” Gigi Proietti: c’è un piano per il rilancioIl municipio X si è compattato per garantire un futuro all'immobile, in stato di abbandono.

Nidi insufficienti e fondi per la cultura ai minimiAlle tante richieste per la fascia di lattanti si risponde con soli 29 posti. Sull’altro fronte tante le associazioni rimaste senza sostegno ... ilrestodelcarlino.it

Nidi, sessanta posti in più. Sono aperte le iscrizioniFino a giovedì 5 marzo sono aperte le iscrizioni ai nidi comunali per l’anno 2026-2027, per bambini e bambine nati dal primo gennaio 2024 al 31 ottobre 2025. La disponibilità di posti aumenterà ... lanazione.it