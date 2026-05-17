Nel respiro del bosco - Esperienza guidata di Forest Bathing

Da padovaoggi.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 maggio, ai Colli Euganei, si svolgerà un evento intitolato “Nel Respiro del Bosco”, un’esperienza guidata di Forest Bathing. Questa pratica giapponese, conosciuta anche come Shinrin Yoku, consiste nell’immersione consapevole nel contesto naturale del bosco. L’attività mira a favorire il benessere psicofisico dei partecipanti attraverso passeggiate e momenti di contatto diretto con la natura. L’evento si svolgerà in un’area del parco naturale dei Colli Euganei, con guide specializzate che accompagneranno i partecipanti durante l’esperienza.

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Forest Bathing “Nel Respiro del Bosco” ai Colli Euganei. Il 23 maggio si terrà ai Colli Euganei “Nel Respiro del Bosco”, un’esperienza guidata di Forest Bathing (Shinrin Yoku), la pratica giapponese di immersione consapevole nella natura nata per favorire benessere psicofisico, riduzione dello. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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