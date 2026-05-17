Musestre concerto per Gloria | musica e fondi per il rientro in Italia

A Musestre si terrà un concerto dedicato a Gloria, con l’obiettivo di raccogliere fondi per il suo rimpatrio in Italia. Durante l’evento, verranno raccolti contributi per coprire le spese necessarie al ritorno della famiglia. La serata vedrà la partecipazione di musicisti locali e volontari, pronti a sostenere la causa. La comunità locale si riunirà per ascoltare musica e contribuire, con l’intenzione di aiutare Gloria e i suoi familiari nel loro percorso di rientro.

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? Punti chiave Come potrà la comunità di Musestre coprire le spese del rimpatrio?. Chi parteciperà al concerto per sostenere la famiglia di Gloria?. Dove si svolgerà il momento di raccolta fondi dopo la musica?. Perché la parrocchia di Roncade ha organizzato questa iniziativa urgente?.? In Breve Concerto presso la chiesa di Sant’Ulderico con Coro Valsile e organista Daniele Carrer.. Evento previsto per le ore 17 di domenica 17 maggio a Musestre.. Raccolta fondi post-concerto per coprire spese rimpatrio salma verso Roncade.. Don Francesco Guarise coordina la mobilitazione della comunità locale trevigiana.. Alle ore 17 di oggi, domenica 17 maggio, la chiesa di Sant’Ulderico a Musestre di Roncade ospiterà un concerto per la pace in memoria di Gloria De Lazzari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musestre, concerto per Gloria: musica e fondi per il rientro in Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Donne in Musica”, un concerto per riscoprire e valorizzare le compositrici nella storia della musicaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump L’Accademia Musicale Yamaha, in collaborazione con l’Unicef Caserta,... Alba di musica e parole con Paolo Ruffini e Gloria CampanerDomenica 19 luglio, all’alba, il Castello di Romena ospita una prima assoluta creata appositamente per Naturalmente Pianoforte: “Mi Manchi.