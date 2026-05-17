Mulazzo scoperta l’alveare | laboratori e miele DOP a Mielerie Aperte

Durante le Mielerie Aperte a Mulazzo, è possibile visitare gli apiari e partecipare a laboratori dedicati alla produzione del miele DOP. Durante le attività, si osserva come la cera venga trasformata in oggetti attraverso tecniche artigianali e si approfondiscono le modalità di raccolta e lavorazione del miele. Gli esperti guidano i visitatori in un percorso che permette di conoscere da vicino il lavoro delle api e le fasi di produzione di un prodotto riconosciuto ufficialmente.

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? Punti chiave Come si trasforma la cera in oggetti durante i laboratori?. Cosa si scopre visitando gli apiari con gli esperti?. Perché il miele DOP richiede una gestione scientifica dell'ecosistema?. Come influisce il lavoro delle api sulla biodiversità della Lunigiana?.? In Breve Prenotazione telefonica obbligatoria entro venerdì 15 maggio per visite guidate agli apiari.. Sessioni tecniche programmate alle ore 10:30, 11:30, 15:00 e 16:00 della domenica.. Laboratori creativi sulla cera d'api attivi dalle 10:00 alle 17:00 a Mulazzo.. Collaborazione tra UNA·API, Associazione Toscana Miele e Consorzio Miele Lunigiana DOP.. Domenica 17 maggio... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mulazzo, scoperta l’alveare: laboratori e miele DOP a Mielerie Aperte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mielerie aperte a Mulazzo: scopri il segreto del miele DOP?? Punti chiave Come si trasforma la materia prima in miele DOP? Quali attività pratiche si possono fare con la cera d'api? Perché il lavoro... Miele della Lunigiana DOP: l’eccellenza DOP conquista TuttoFood? Cosa scoprirai Quali nuove varietà DOP verranno presentate per la prima volta a Milano? Come può un vasetto di miele garantire l'inclusione sociale... Mielerie aperte, appuntamento al Pungiglione di MulazzoAnche a Mulazzo domenica 17 maggio torna l’appuntamento con Mielerie Aperte, la giornata nazionale dedicata alla scoperta dei mieli e dei prodotti dell’alveare, a pochissimi giorni dalla Giornata Mond ... msn.com Mielerie aperte: anche in Calabria al via la giornata dedicata ai prodotti dell’alveare e agli apicoltoriPartecipano all’iniziativa nazionale anche diverse realtà produttive della nostra regione. L’obiettivo è quello di mettere in relazione aziende, territori e visitatori ... cosenzachannel.it