Montebelluna | via libera al piano per il 36° Vecchio Mercato

A Montebelluna è stato approvato il piano per il 36° Vecchio Mercato, con modifiche che prevedono l’uso di nuove tecnologie e l’introduzione di un’app dedicata. La manifestazione si terrà a settembre e comprenderà spettacoli musicali con ospiti ancora da annunciare. La rassegna coinvolge espositori e visitatori, mantenendo viva una tradizione storica della città. Le novità sono state illustrate durante un incontro pubblico che ha coinvolto gli organizzatori e le autorità locali.

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? Domande chiave Come cambierà la tradizione grazie alle nuove tecnologie e all'app dedicata?. Chi saranno gli ospiti musicali che animeranno le serate di settembre?. Cosa vedremo nel cielo sopra Montebelluna durante il gran finale?. Come verranno gestiti i ruoli tra Comune e Comitato per la sicurezza?.? In Breve Presentazione app il 5 giugno e concerto Little Tony Family il 6 giugno.. Paolo Belli si esibirà il 3 settembre per la presentazione delle squadre.. Palio femminile il 5 settembre e sfida maschile domenica 6 settembre ore 17:30.. Sorvolo aereo SPAD S.XIII e installazione ruota panoramica davanti all'ex Pretura.. La Giunta di Montebelluna ha approvato lo schema di collaborazione con il Comitato Ente Palio per la 36esima edizione del Vecchio Mercato, che animerà la città dal 1° al 7 settembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montebelluna: via libera al piano per il 36° Vecchio Mercato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mercato Inter, via libera di Oaktree: restyling totale in estate! Il piano di Marottadi Alberto PetrosilliMercato Inter, la proprietà americana ha dato il via libera a Marotta di investire pesantemente in estate: il piano del... Addio al vecchio San Carlo? Il piano per un nuovo ospedale a MilanoL'ipotesi di abbattere i vecchi padiglioni: ecco come cambierà il volto della sanità a San Siro (mentre si salva la chiesa di Gio Ponti) Potrebbe...