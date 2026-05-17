Quasi un quarto di secolo fa, in una sera di dicembre, un'esplosione scosse piazza Mazzini, provocando danni e paura tra i residenti. Le forze dell'ordine intervennero prontamente per chiarire le cause e avviarono le indagini. Le indagini, però, esclusero fin da subito qualsiasi collegamento con attività terroristiche, concentrandosi su altre ipotesi. Restano ancora alcune domande su cosa accadde esattamente in via Blasia quella notte, e sulle motivazioni dietro l’atto.

? Domande chiave Cosa accadde realmente in via Blasia quella notte di dicembre?. Perché le indagini escluse subito la pista del terrorismo?. Come reagirono le comunità ebraica e islamica al boato?. Quali segnali di disagio mentale avevano ignorato i servizi sociali?.? In Breve Procuratore Manfredi Luongo escluse terrorismo con probabilità di atto disperato al 90%. L'uomo era seguito dai servizi di igiene mentale fino all'ottobre 2003. Sandra Eckert e Kalid Dalussi condannarono l'offesa alla sinagoga e la violenza. L'esplosione avvenne tra il 10 e l'11 dicembre 2003 in via Blasia. La memoria di Modena si risveglia tra le vie del centro, dove ventitré anni fa un’esplosione in piazza Mazzini scosse la tranquillità della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, 23 anni fa l’esplosione in piazza Mazzini: fu un gesto disperato

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