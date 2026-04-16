Bucchioni | Inzaghi-Milan? Non credo visto il passato interista Allegri CT dell’Italia? Mi pare che …

Il giornalista sportivo ha commentato la possibilità di vedere Simone Inzaghi, attualmente all'Al-Hilal in Arabia Saudita, sedersi sulla panchina del Milan al posto di Massimiliano Allegri. Ha inoltre espresso un'opinione sul possibile incarico di Allegri come commissario tecnico della nazionale italiana, senza approfondire dettagli o motivazioni. La discussione si è focalizzata su queste due ipotesi, senza coinvolgere altri aspetti o personaggi.

Le indiscrezioni degli ultimi giorni vedono Massimiliano Allegri sempre più lontano dal Milan. Una separazione che, a quanto pare, potrebbe consumarsi anche nel caso in cui i rossoneri centrassero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ovvero l'obiettivo del club di Via Aldo Rossi. Si parla di una rottura insanabile o quasi tra Allegri e il management della società e di precise richieste sul mercato che, ad oggi, con tutta probabilità l'amministratore delegato Giorgio Furlani non ha intenzione di soddisfare. Ma chi potrebbe arrivare, quindi, sulla panchina rossonera al posto di Allegri? Nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Vincenzo Italiano del Bologna, ma, secondo i 'rumors', il vero desiderio del Milan sarebbe quello di puntare su Simone Inzaghi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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