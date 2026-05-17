Il Milan ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Maiga-Hamadoun Cissé, nato nel 2008, un giovane talento del settore giovanile. La società ha confermato che il calciatore continuerà a vestire la maglia rossonera anche nelle prossime stagioni. La decisione arriva dopo un percorso di crescita all’interno delle giovanili del club, senza indicare dettagli sui termini dell’accordo. Cissé rimarrà a disposizione della squadra giovanile del Milan, che si impegna a monitorare il suo sviluppo.

Il Milan ha annunciato il rinnovo di contratto di Maiga-Hamadoun Cissé. Il centrocampista francese con passaporto maliano, arrivato nell'agosto 2024 dal Racing U17, è destinato a entrare in pianta stabile nel progetto Milan Futuro per la prossima stagione, dove debutterà in Serie D sotto la guida del tecnico Massimo Oddo. Di seguito la nota ufficiale del club rossonero. “AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Maiga-Hamadoun Cissé. Il centrocampista classe 2008 continuerà a far parte del progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti”. Nato il 27 marzo 2008 a Pontoise, Cissé può giocare come mediano o come mezzala. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, blindato un altro talento del settore giovanile: Maiga-Hamadoun Cissé rinnova con i rossoneri

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