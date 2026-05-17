Milan Futuro blindato un altro talento del settore giovanile | Maiga-Hamadoun Cissé rinnova con i rossoneri

Da pianetamilan.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Maiga-Hamadoun Cissé, nato nel 2008, un giovane talento del settore giovanile. La società ha confermato che il calciatore continuerà a vestire la maglia rossonera anche nelle prossime stagioni. La decisione arriva dopo un percorso di crescita all’interno delle giovanili del club, senza indicare dettagli sui termini dell’accordo. Cissé rimarrà a disposizione della squadra giovanile del Milan, che si impegna a monitorare il suo sviluppo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Milan ha annunciato il rinnovo di contratto di Maiga-Hamadoun Cissé. Il centrocampista francese con passaporto maliano, arrivato nell'agosto 2024 dal Racing U17, è destinato a entrare in pianta stabile nel progetto Milan Futuro per la prossima stagione, dove debutterà in Serie D sotto la guida del tecnico Massimo Oddo. Di seguito la nota ufficiale del club rossonero. “AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Maiga-Hamadoun Cissé. Il centrocampista classe 2008 continuerà a far parte del progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti”. Nato il 27 marzo 2008 a Pontoise, Cissé può giocare come mediano o come mezzala. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan futuro blindato un altro talento del settore giovanile maiga hamadoun ciss233 rinnova con i rossoneri
© Pianetamilan.it - Milan Futuro, blindato un altro talento del settore giovanile: Maiga-Hamadoun Cissé rinnova con i rossoneri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Chi è JJ Gabriel? Il “grande talento” del Manchester United e prospettiva dell’Inghilterra con ambizioni in Premier League e prolifiche statistiche del settore giovanile2026-03-23 20:27:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Se Michael Carrick sarà l’allenatore a...

Milan, novità in arrivo per il settore giovanile: così Schira sul futuro di VergineLo scorso 21 settembre 2023 il Milan ha ufficializzato l'arrivo, nel ruolo di responsabile del settore giovanile del club rossonero, di Vincenzo...

milan futuro milan futuro blindato unFuturo Milan, l’indiscrezione è clamorosa: torna Galliani insieme a due volti notiSi prospetta una clamorosa rivoluzione in casa Milan, che vedrebbe il ritorno di Galliani insieme a due volti noti ... spaziomilan.it

milan futuro milan futuro blindato unFuturo Allegri, la posizione del Milan è chiara: lo rivela Di MarzioIl futuro di Massimiliano Allegri è attualmente un rebus, ma la posizione del Milan è chiara rispetto al tecnico. spaziomilan.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web