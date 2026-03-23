2026-03-23 20:27:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Se Michael Carrick sarà l’allenatore a prendere la decisione di dare a JJ Gabriel un debutto in Premier League con il Manchester United, l’allenatore ad interim sembra aver bisogno di poca persuasione per prendere in considerazione la promozione del quindicenne sorprendentemente presto. Avendo incluso Gabriel nell’allenamento della prima squadra da gennaio, Carrick dice che l’attaccante “sta andando davvero bene”. “JJ è un grande talento”, ha riconosciuto Carrick. “Ovviamente abbiamo un’enorme stima di lui, ma la pazienza è importante nel gestire tutto ciò che ne deriva e nel lavorare con lui durante lo sviluppo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Chi è JJ Gabriel? Il “grande talento” del Manchester United e prospettiva dell’Inghilterra con ambizioni in Premier League e prolifiche statistiche del settore giovanile

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