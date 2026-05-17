Il Milan Femminile di coach Bakker si avvicina alla fine del campionato con l’obiettivo di concludere nel modo migliore possibile. Oggi si gioca l’ultima partita della stagione, un'occasione per le rossonere di mettere in campo tutte le forze e ottenere un risultato positivo. La squadra ha lavorato intensamente nelle ultime settimane per prepararsi a questa sfida, che rappresenta anche l’ultimo impegno ufficiale prima della pausa estiva.

Anche la stagione del Milan Femminile si avvia verso la conclusione. Sono stati tanti i segnali positivi, e la grandissima crescita sotto al guida di coach Suzanne Bakker è evidente. Le rossonere, ormai posizionate stabilmente a metà classifica, si preparano per affrontare la Ternana Femminile nel match valido per la 22esima giornata di Serie A Femminile, il tutto in programma oggi alle ore 15:00 presso lo stadio 'Moreno Gubbiotti' di Narni. La partita, chiaramente, sarà trasmetta in esclusiva su DAZN, piattaforma ormai a cui tutti siamo abituati. Vedremo se quest'oggi, le rossonere riusciranno a chiudere al meglio il proprio cammino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Femminile, ultimo sprint: Bakker vuole chiudere in bellezza

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