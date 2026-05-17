Metropolitana Genova | il Mit smentisce i tagli ai finanziamenti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che non sono previsti tagli ai finanziamenti per la metropolitana di Genova. Restano da risolvere alcune questioni tecniche che impediscono l'assegnazione immediata delle risorse al progetto. Il Comune si sta confrontando con le autorità per trovare soluzioni che permettano di ottenere i fondi necessari senza dover affrontare ulteriori riduzioni di finanziamento. La questione riguarda principalmente le modalità di erogazione e le procedure di approvazione delle risorse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui