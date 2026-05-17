Metropolitana Genova | il Mit smentisce i tagli ai finanziamenti
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che non sono previsti tagli ai finanziamenti per la metropolitana di Genova. Restano da risolvere alcune questioni tecniche che impediscono l'assegnazione immediata delle risorse al progetto. Il Comune si sta confrontando con le autorità per trovare soluzioni che permettano di ottenere i fondi necessari senza dover affrontare ulteriori riduzioni di finanziamento. La questione riguarda principalmente le modalità di erogazione e le procedure di approvazione delle risorse.
? Domande chiave Come può il Comune ottenere i fondi senza nuovi tagli?. Quale ostacolo tecnico blocca l'assegnazione immediata dei soldi al progetto?. Chi deve aggiornare i documenti per sbloccare i finanziamenti ministeriali?. Quando verranno presentate le nuove richieste per la metropolitana?.? In Breve Nuove regole Fondo infrastrutture impongono l'obbligazione giuridicamente vincolante per l'assegnazione dei fondi.. Il progetto richiede aggiornamento del quadro economico per i prossimi riparti annuali del Fondo.. La Lega in Consiglio comunale chiede al Comune di Genova maggiore capacità amministrativa.. La sopravvivenza dell'opera dipende dalla velocità del Comune nel chiudere bandi o convenzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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