Meteo Napoli le previsioni per l’inizio della nuova settimana

Secondo le previsioni meteo aggiornate, oggi a Napoli il cielo sarà parzialmente nuvoloso. La temperatura minima prevista è di 12°C, mentre quella massima raggiungerà i 21°C. La giornata si prospetta stabile, senza piogge previste. Le condizioni climatiche si manterranno su valori moderati, con un clima abbastanza mite per questa stagione. È previsto che le temperature si mantengano abbastanza costanti durante tutta la giornata, senza variazioni significative.

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Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con temperatura minima di 12°C e massima di 21°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da soleggiamento diffuso, con una temperatura di 15°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 2:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso, con una temperatura di 17°C. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Meteo Napoli, le previsioni per l’inizio della nuova settimana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo Napoli e Campania, prima neve sul Vesuvio: temperature in calo Sullo stesso argomento Meteo Napoli, le previsioni per l’inizio della settimanaSecondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, con temperature... Una giornata all’insegna della nuvolosità variabile su Napoli, ma senza precipitazioni. #clima #meteonapoli #previsionicampania #meteo #ultimenotizie magazinepragma.com/meteo/meteo-na… #meteo #Napoli #Campania #previsioni #clima x.com Previsioni traffico e meteo 15-17 maggio: dalla pioggia al sole reddit Meteo, Anticiclone nord-africano da mercoledì 20 maggio: temperature in aumentoInizio settimana ancora instabile ma dal 20 maggio alta pressione e temperature in aumento su tutta Italia con valori anche leggermente oltre la norma. La tendenza meteo ... meteo.it Meteo, 17 maggio con il sole: in settimana qualche temporale e caldo in aumentoDomenica 17 maggio sole sull'Italia ma temperature sotto la norma. Da metà settimana caldo in aumento. Le previsioni meteo ... meteo.it