A Merano sono state segnalate due emergenze nel Passirio: un canoista che si è ritrovato in difficoltà e una persona che ha deciso di tuffarsi nel fiume per aiutare. Il canoista è riuscito a salvarsi senza riportare ferite e si trovava in acqua quando sono intervenuti i soccorritori. La seconda persona si è immersa volontariamente nel fiume senza una motivazione ufficiale, cercando di prestare assistenza. Le operazioni di soccorso sono state avviate prontamente sulla scena.

? Punti chiave Come ha fatto il canoista a salvarsi senza ferite?. Cosa ha spinto la seconda persona a lanciarsi nel fiume?. Come hanno operato i soccorritori con l'elicottero durante la notte?. Perché è stato necessario mobilitare sei corpi dei vigili del fuoco?.? In Breve Primo allarme alle 16.19; secondo allarme alle 22.37.. Intervento coordinato di sei corpi dei vigili del fuoco.. Soccorso nautico e ricognizione aerea con elicottero tra Maia Alta e Bolzano.. Personale del medico d'urgenza e servizi medici hanno monitorato le ricerche.. I soccorsi sono stati mobilitati lungo il fiume Passirio a Merano ieri, quando due diversi allarmi hanno richiesto l’intervento coordinato di sei corpi dei vigili del fuoco e diverse squadre specializzate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Merano, due emergenze nel Passirio: canoista e ricerca in fiume

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