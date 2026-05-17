Il Progresso, guidato dall'allenatore Mattia Graffiedi, ha concluso una stagione particolarmente positiva, evidenziando risultati notevoli sul campo. La squadra ha mostrato una crescita significativa in termini di prestazioni e risultati, consolidando la propria posizione in campionato. Durante l'annata, il club ha affrontato diverse sfide, mantenendo un livello di competitività elevato. La stagione si è chiusa con un posizionamento favorevole in classifica, grazie anche alle prestazioni di alcuni giocatori chiave.

Si è reso protagonista di una stagione a dir poco strepitosa il Progresso di Mattia Graffiedi. Pur avendo potuto festeggiare la salvezza solamente all’ultima giornata grazie al successo per 4-1 nel derby bolognese contro il Sasso Marconi, il team di Castel Maggiore ha chiuso la classifica al decimo posto, risultato di grande spessore e che, proprio per questo, resterà per sempre impresso nella storia del club rossoblù. "Si è trattato di una grandissima soddisfazione – commenta il direttore generale Simone Matta –: dei miei otto anni al Progresso, sette li abbiamo vissuti in serie D e ciò nonostante siamo molto probabilmente la squadra che spende meno in Italia a fronte di realtà che investono milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Matta "Progresso, un club formato famiglia"

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