Matta Progresso un club formato famiglia
Il Progresso, guidato dall'allenatore Mattia Graffiedi, ha concluso una stagione particolarmente positiva, evidenziando risultati notevoli sul campo. La squadra ha mostrato una crescita significativa in termini di prestazioni e risultati, consolidando la propria posizione in campionato. Durante l'annata, il club ha affrontato diverse sfide, mantenendo un livello di competitività elevato. La stagione si è chiusa con un posizionamento favorevole in classifica, grazie anche alle prestazioni di alcuni giocatori chiave.
Si è reso protagonista di una stagione a dir poco strepitosa il Progresso di Mattia Graffiedi. Pur avendo potuto festeggiare la salvezza solamente all’ultima giornata grazie al successo per 4-1 nel derby bolognese contro il Sasso Marconi, il team di Castel Maggiore ha chiuso la classifica al decimo posto, risultato di grande spessore e che, proprio per questo, resterà per sempre impresso nella storia del club rossoblù. "Si è trattato di una grandissima soddisfazione – commenta il direttore generale Simone Matta –: dei miei otto anni al Progresso, sette li abbiamo vissuti in serie D e ciò nonostante siamo molto probabilmente la squadra che spende meno in Italia a fronte di realtà che investono milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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