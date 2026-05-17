Maria Luisa Netti vince il premio letterario La Ginestra di Firenze

Maria Luisa Netti, docente di scienze, ha ricevuto il premio letterario “La Ginestra” di Firenze nel 2026. La vincitrice ha presentato il romanzo intitolato “La ragazza di Lucca”. La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina, in una cornice cittadina dedicata alla cultura e alla letteratura. La Netti ha dedicato molto tempo anche alla scrittura, coltivando questa passione accanto alla professione di insegnante. La vittoria ha riconosciuto il suo impegno nel campo della narrativa.

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La mattina insegna scienze, ma da sempre coltiva anche un’altra grande passione: la scrittura. Ed è proprio questa doppia vocazione che ha portato Maria Luisa Netti a conquistare il Premio letterario La Ginestra di Firenze 2026 con il romanzo " La ragazza di Lucca ". Un riconoscimento importante per l’insegnante-scrittrice del liceo artistico musicale Passaglia, nata in Calabria ma da tempo profondamente legata a Lucca, città diventata negli anni la sua casa e lo scenario in cui prendono vita molti dei personaggi delle sue storie. Pur restando legata alle sue radici, Lucca è infatti diventata per lei una vera città d’adozione, fino a trasformarsi nel cuore narrativo delle sue storie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maria Luisa Netti vince il premio letterario “La Ginestra“ di Firenze ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Premio Letterario “San Giustino Maria Russolillo” punto di riferimento culturale del territorioPartecipazione significativa a Pianura per la IX edizione dell’evento che riunisce scuole, istituzioni, cultura e volontariato in una giornata... Paola Silvia Dolci vince la dodicesima edizione del premio letterario Paolo PrestigiacomoSi conclude la prima fase della XIII edizione del premio letterario Paolo Prestigiacomo che vede vincitrice Paola Silvia Dolci.