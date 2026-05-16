Il Premio Letterario San Giustino Maria Russolillo punto di riferimento culturale del territorio

La Casa Madre delle Suore Vocazioniste, situata nel centro di Pianura, ha ospitato una giornata dedicata al Premio Letterario “San Giustino Maria Russolillo”. L’evento ha visto una partecipazione numerosa e un’atmosfera ricca di entusiasmo, con momenti dedicati alla cultura, alla formazione e alla solidarietà. La manifestazione ha coinvolto diverse persone, creando un’occasione di confronto e di scambio tra autori, lettori e organizzatori. La giornata si è svolta in un clima di collaborazione e interesse condiviso.

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Partecipazione significativa a Pianura per la IX edizione dell’evento che riunisce scuole, istituzioni, cultura e volontariato in una giornata dedicata ai giovani, alla solidarietà e ai valori educativi Una giornata intensa, partecipata e carica di significato ha trasformato la Casa Madre delle Suore Vocazioniste, nel cuore di Pianura, in un autentico laboratorio di cultura, formazione e solidarietà. La nona edizione del Premio Letterario “San Giustino Maria Russolillo” svoltasi il 15 maggio u.s., ha infatti confermato il proprio ruolo di appuntamento simbolo per il territorio flegreo e cittadino, capace di riunire attorno agli stessi valori centinaia di giovani, famiglie, istituzioni, operatori scolastici, rappresentanti del mondo sanitario, artistico e del volontariato. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Balboni in visita al canile della Lega del cane: “Un punto di riferimento per il territorio”Il vicesindaco Balboni in visita al canile gestito dalla Lega del cane in via Gramicia a Ferrara, per verificare le condizioni della struttura e... Dipingere è amare per sempre: Il viaggio di una vita tra pittura, musica e poesia: incontri, emozioni e simboli, tra arte e ricerca spirituale. Maggio 2026: Primo Premio Concorso Letterario-Artistico di Cortemaggiore. #libri #arte #pittura #spiritualità #consiglidile x.com [Discovery Read Vote] Maggio-Giugno | Vincitori del Premio - Premio Pulitzer reddit Il Premio Letterario Kerasion al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026TORINO, giovedì 14 maggio 2026 - San Pietro Apostolo protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 grazie al ... ilreventino.it Il poeta modicano Puma tra i 15 finalisti della quinta edizione del Premio Letterario L’Alloro di DanteRAVENNA, 06 Maggio 2026 - Il poeta Giuseppe Pippo Puma con la poesia Francesco è tra i 15 finalisti della quinta edizione del Premio Letterario L’Alloro di ... radiortm.it