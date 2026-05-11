Le condizioni estreme di uno sperduto villaggio al Nord del Camerun Il diario di viaggio degli aiuti della Fondazione Santina
In un villaggio isolato nel Nord del Camerun, le temperature raggiungono i 48 gradi, rendendo le giornate particolarmente dure. La mancanza di elettricità è frequente, con conseguente carenza di acqua potabile. Il diario di viaggio degli aiuti della Fondazione Santina descrive le condizioni di vita in un’area dove le risorse sono scarse e le difficoltà quotidiane sono molte. La situazione si presenta come una sfida continua per chi vive in queste terre remote.
Il caldo di questi giorni è davvero impietoso e raggiunge anche punte estreme di 48 gradi; spesso manca l’elettricità e quindi manca anche l’acqua. Ma quello che qui, alla Fondazione Betlemme, sicuramente non manca è il cuore di padre Danilo nella meravigliosa struttura concepita in modo geniale dal missionario bergamasco: con questi pensieri la notte scorsa sono sprofondato nel sonno. Ma l’incanto è il risveglio: sotto una palma, con i colori dell’alba e il silenzio. Nel momento del risveglio, ancora intontito dal sonno, vivo un’atmosfera di sogno, e questo sogno è rivestito di frescura, di quella frescura che dona benessere stemperando il continuo sudore del giorno.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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