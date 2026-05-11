Le condizioni estreme di uno sperduto villaggio al Nord del Camerun Il diario di viaggio degli aiuti della Fondazione Santina

Da bergamonews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un villaggio isolato nel Nord del Camerun, le temperature raggiungono i 48 gradi, rendendo le giornate particolarmente dure. La mancanza di elettricità è frequente, con conseguente carenza di acqua potabile. Il diario di viaggio degli aiuti della Fondazione Santina descrive le condizioni di vita in un’area dove le risorse sono scarse e le difficoltà quotidiane sono molte. La situazione si presenta come una sfida continua per chi vive in queste terre remote.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il caldo di questi giorni è davvero impietoso e raggiunge anche punte estreme di 48 gradi; spesso manca l’elettricità e quindi manca anche l’acqua. Ma quello che qui, alla Fondazione Betlemme, sicuramente non manca è il cuore di padre Danilo nella meravigliosa struttura concepita in modo geniale dal missionario bergamasco: con questi pensieri la notte scorsa sono sprofondato nel sonno. Ma l’incanto è il risveglio: sotto una palma, con i colori dell’alba e il silenzio. Nel momento del risveglio, ancora intontito dal sonno, vivo un’atmosfera di sogno, e questo sogno è rivestito di frescura, di quella frescura che dona benessere stemperando il continuo sudore del giorno.🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

La modella partecipa a uno studio scientifico per capire come il corpo femminile reagisce a condizioni estremeLa modella Brooks Nader si prepara a lasciare temporaneamente le passerelle per affrontare un ambiente decisamente più ostile: l’Artico.

Diario di un viaggio attraverso le antiche vie del GarganoIl Gargano appare, ancora oggi, come un’isola dentro la terraferma: il mare Adriatico lo cinge a nord e a est, i fiumi Fortore e Candelaro lo...

Si parla di: Le condizioni estreme di uno sperduto villaggio al Nord del Camerun. Il diario di viaggio di don Ginami che porta gli aiuti della Fondazione Santina; Serata al CAI di Calolziocorte: la leggendaria salita invernale dell’Eiger raccontata da Serafino Ripamonti.

nord del camerun le condizioni estreme divillaggio al Nord del CamerunIl caldo di questi giorni è davvero impietoso e raggiunge anche punte estreme di 48 gradi; spesso manca l’elettricità e quindi manca anche l’acqua. Ma ... bergamonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web