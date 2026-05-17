Mara Maionchi | Mio marito aveva ragione a cercare gentilezza

Mara Maionchi ha commentato pubblicamente le scappatelle del marito, affermando che lui aveva ragione a cercare gentilezza. Ha spiegato di aver gestito il carico familiare dedicandosi alle figlie e al lavoro, senza nascondere le difficoltà incontrate. La cantante e produttrice discografica ha parlato anche delle sue scelte di vita, senza entrare nei dettagli della vita privata del marito, ma sottolineando la sua visione personale sui rapporti di coppia.

?? Punti chiave Perché Mara Maionchi giustifica le scappatelle del marito Alberto? Come ha gestito il carico familiare tra lavoro e figlie? Cosa è successo durante il suo matrimonio celebrato in Comune? Come ha superato la diagnosi di poliomielite durante l'infanzia??? In Breve Figlie Giulia nata nel 1977 e Camilla nata nel 1981 hanno stabilizzato il rapporto. Matrimonio civile celebrato nel 1976 con torta nuziale portata da Siena. Alberto Salerno ha 76 anni e una differenza decennale rispet . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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