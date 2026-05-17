Mandello | sfida tra Fasoli e Mariani mercoledì il confronto al cineteatro

Mercoledì 20 maggio alle 20 si terrà un confronto pubblico tra i candidati sindaco di Mandello, Riccardo Fasoli e Riccardo Mariani. L'evento si svolgerà al cineteatro e prevede un dibattito in stile “duello” con risposte dirette alle stesse domande, davanti al pubblico presente. Fasoli rappresenta la lista Il Paese di Tutti, mentre Mariani corre con Casa Comune per Mandello democratica. È il primo incontro ufficiale tra i due candidati in vista delle elezioni comunali.

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L'ultimo “duello”, botta e risposta sulle stesse domande, all'americana, davanti al pubblico. Riccardo Fasoli e Riccardo Mariani, candidati sindaco a Mandello per le liste Il Paese di Tutti e Casa Comune per Mandello democratica, saranno a confronto mercoledì 20 maggio alle 20.45 al cineteatro De. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mandello, Fasoli raccoglie l'assist di Mariani: "Sì al confronto"Il sindaco uscente Riccardo Fasoli accoglie e raccoglie l'invito giunto nella giornata di ieri, mercoledì, dallo sfidante Riccardo Mariani: sì al...