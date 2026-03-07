Misinto due persone colte da malore in casa sospetta intossicazione da monossido

Due persone sono state trovate in casa a Misinto, colte da malore nel pomeriggio. Secondo le prime ipotesi, potrebbe trattarsi di un’intossicazione da monossido di carbonio. I soccorritori sono intervenuti sul posto e hanno prestato assistenza ai coinvolti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e stanno verificando le condizioni di salute delle persone coinvolte.

All'Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Possedere un'auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti. Lo avrebbe sedotto dopo averlo conosciuto a un corso di ballo, per poi ricattarlo con. Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano. Dopo alcune telefonate che segnalavano. Allarme bomba questa mattina al Tribunale di Milano.