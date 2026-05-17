Mac e AI | 5 app che potenziano il lavoro garantendo la privacy

Negli ultimi anni sono cresciute le preoccupazioni sulla privacy mentre si utilizza l'intelligenza artificiale, specialmente su dispositivi come il Mac. Sono state sviluppate diverse applicazioni che permettono di lavorare con l’intelligenza artificiale senza condividere dati sensibili con il cloud. Queste app facilitano attività come la scrittura e la dettatura, mantenendo il flusso di lavoro senza interruzioni. La scelta di strumenti che rispettano la privacy diventa sempre più rilevante per chi utilizza tecnologie avanzate sul proprio computer.

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? Domande chiave Come puoi usare l'IA senza inviare i tuoi dati sensibili al cloud? Quali app permettono di scrivere e dettare senza interrompere il flusso? Come si gestiscono centinaia di file con un semplice comando vocale? Perché le riunioni su Zoom diventano più produttive con l'elaborazione locale??? In Breve Cotypist è in fase beta gratuita prima del rilascio a pagamento. Superwhisper Pro costa 8,49 dollari al mese per modelli illimitati. Substage offre prova gratuita di due sett . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mac e AI: 5 app che potenziano il lavoro garantendo la privacy ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Queste 10 APP cambieranno il tuo MACBOOK per sempre! Sullo stesso argomento Nasce Quayat: l’app di messaggistica italiana che sfida i giganti con privacy assoluta e AIIn un’epoca in cui la privacy digitale sembra un miraggio e i nostri dati personali sono merce di scambio, una nuova soluzione arriva direttamente... Mac, arriva il traduttore offline: 55 lingue e privacy totaleUn nuovo strumento software dedicato agli utenti Mac promette di rivoluzionare la gestione delle comunicazioni multilingue attraverso un approccio...