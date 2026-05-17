L’oroscopo dell’Ortica

Ecco l’oroscopo dell’Ortica per la settimana dal 18 al 24 maggio. La sezione dedicata all’Ariete, che comprende i nati tra il 21 marzo e il 19 aprile, presenta previsioni specifiche per i prossimi sette giorni. I lettori trovano indicazioni pratiche e indicazioni di carattere generale, pensate per accompagnare le scelte quotidiane. La rubrica si propone di offrire spunti e riflessioni senza entrare nel dettaglio delle dinamiche personali o delle situazioni individuali.

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Settimana dal 18 al 24 maggio (da leggere con la mano sul cuore e l’altra sul clacson) Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Hai la diplomazia di un tombino aperto in via Roma. Questa settimana ti toccherà discutere con gente che confonde l’intelligenza con i vocali lunghi su WhatsApp. Evita i gruppi Facebook cittadini: rischi di diventare assessore senza volerlo. Toro. (20 aprile – 20 maggio). Settimana stabile come un ponteggio comunale lasciato lì dal 2009. In amore pretendi attenzioni, ma te esprimi il romanticismo come un bollettino IMU. Occhio alle cene: qualcuno ti invita “per stare insieme” ma vole solo dividere il conto. Gemelli. (21 maggio – 20 giugno). 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - L’oroscopo dell’Ortica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Tarocco della settimana Sullo stesso argomento Oroscopo – Stelle all’Ortica, se te gratti è normale: dal 2 all’8 marzoEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato...