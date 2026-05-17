L’oroscopo dell’Ortica

Da lortica.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco l’oroscopo dell’Ortica per la settimana dal 18 al 24 maggio. La sezione dedicata all’Ariete, che comprende i nati tra il 21 marzo e il 19 aprile, presenta previsioni specifiche per i prossimi sette giorni. I lettori trovano indicazioni pratiche e indicazioni di carattere generale, pensate per accompagnare le scelte quotidiane. La rubrica si propone di offrire spunti e riflessioni senza entrare nel dettaglio delle dinamiche personali o delle situazioni individuali.

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Settimana dal 18 al 24 maggio (da leggere con la mano sul cuore e l’altra sul clacson) Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Hai la diplomazia di un tombino aperto in via Roma. Questa settimana ti toccherà discutere con gente che confonde l’intelligenza con i vocali lunghi su WhatsApp. Evita i gruppi Facebook cittadini: rischi di diventare assessore senza volerlo. Toro. (20 aprile – 20 maggio). Settimana stabile come un ponteggio comunale lasciato lì dal 2009. In amore pretendi attenzioni, ma te esprimi il romanticismo come un bollettino IMU. Occhio alle cene: qualcuno ti invita “per stare insieme” ma vole solo dividere il conto. Gemelli. (21 maggio – 20 giugno). 🔗 Leggi su Lortica.it

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