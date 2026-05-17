Long Covid | una vitamina può aiutare a combatterlo

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, circa 6 persone su 100 sviluppano sintomi di Long Covid anche dopo aver superato l'infezione da coronavirus. Recentemente, alcuni studi hanno indicato che una specifica vitamina potrebbe avere un ruolo nel migliorare la condizione di chi si trova a dover affrontare questa problematica. La ricerca si concentra sulla possibilità di integrare questa sostanza come parte di un approccio terapeutico, senza tuttavia ancora giungere a conclusioni definitive.

Anche se il peggio è passato, il Covid ha lasciato e continua a lasciare in eredità una serie di sintomi molto fastidiosi e a volte anche invalidanti: è il cosiddetto long Covid, una condizione molto fastidiosa che può durare da tre mesi fino a diversi anni. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 6 persone su 100 che contraggono il virus sviluppano il long Covid, che comprende diversi sintomi: Stanchezza persistente Tosse cronica Fiato corto Nebbia mentale Disturbi del sonno Mal di testa Problemi digestivi Dolori articolari Depressione e ansia Attualmente non esiste una cura per il long Covid, ma un nuovo studio pubblicato sul The Journal of Nutrition ha spiegato che una vitamina in particolare può diminuire il rischio di svilupparlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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