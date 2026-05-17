Il gruppo Editoriale Nazionale ha acquisito l’80% delle azioni di tre quotidiani: Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino. Con questa operazione, il controllo delle testate passa principalmente al gruppo, che già possedeva la testata nazionale Qn. La notizia segna un cambiamento significativo nella proprietà dei giornali, ampliando la presenza dell’azienda nel settore dell’informazione quotidiana. L’accordo è stato annunciato nelle scorse ore e riguarda le quote di maggioranza delle testate coinvolte.

Si apre una nuova pagina per il gruppo Editoriale Nazionale che controlla i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e la testata nazionale Qn. Lmdv Media ha perfezionato il closing dell'operazione relativa all'acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari all'80% dal gruppo Monrif. Con questo passaggio, Leonardo Maria Del Vecchio - già azionista al 30% dell'editore del Giornale - ha confermato il proprio impegno nel settore dell'informazione e dei media, con l'obiettivo di «garantire continuità a un modello autorevole, indipendente e di qualità». Nell'annunciare il closing dell'operazione, Del Vecchio ha ringraziato la «famiglia Riffeser per il lavoro e la storia costruita in questi anni, e tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla qualità di queste testate». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lmdv acquista l’80% di Giorno, Nazione e Carlino

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