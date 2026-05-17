LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | Bulega in testa dopo una brutta partenza!

Durante la gara del GP Cechia 2026 di Superbike, il pilota ha preso il comando dopo una partenza difficile. Nel corso della competizione, un altro concorrente ha superato l’avversario e si è riappropriato della quinta posizione spingendo la Kawasaki. Gli aggiornamenti in tempo reale segnalano che uno dei protagonisti ha migliorato la posizione, mentre un altro pilota ha affrontato una partenza complicata. La corsa continua con vari sorpassi e cambi di posizione sul circuito.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 Gerloff supera Surra, si riprende la quinta piazza. Spinge la Kawasaki. -3 Problemi alla moto per Sofuoglu, ritiro per lui. -4 Baldassarri aggancia Montella, per una lotta tutta italiana per il podio. -5 Bulega mantiene 5 decimi di distacco da Lecuona. Montella è già oltre i 3 secondi. -6 Errore di Gerloff che viene superato da Baldassarri e Surra. -7 Caduta anche per Chantra, Gerloff prova la follia di tenere il ritmo di Montella per il podio. -7 BULEGAAAAAA subito su Lecuona, non molla nulla l’alfiere azzurro della Ducati. -8 Lowes e Vierge a terra. A terra il primo in prima curva e il secondo qualche tornata dopo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: Bulega in testa dopo una brutta partenza! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jadwal Wsbk 2026~Jadwal World super Bike Hungaria 2026 Seri 4~Klasemen Wsbk 2026 Terbaru~Live Vidio Sullo stesso argomento LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: Bulega contro tutti!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale di una nuovissima gara di Superbike, valida... LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: proseguirà l’egemonia di Bulega?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Cechia 2026, Bulega... LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: tra poco il via della Superpole Race!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale di una nuovissima gara di Superbike, valida per ... oasport.it Superbike oggi in tv, GP Cechia 2026: orari Superpole Race e gara-2, streaming, differita TV8Tutto pronto a Most nella giornata di domenica 17 maggio per la Superpole Race e gara-2 del Gran Premio di Cechia 2026, valevole come quinto round ... oasport.it