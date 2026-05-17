Benvenuti alla diretta della finale di Champions League di volley maschile per la stagione 2025-2026. La partita vede in campo la squadra di Perugia, che cerca di difendere il titolo conquistato l’anno scorso, contro la formazione di Zawiercie. L’incontro si svolge in un palazzetto gremito di tifosi, con gli atleti pronti a dare il massimo per aggiudicarsi il trofeo più ambito della competizione. La sfida si gioca in un clima di grande attesa e tensione, con entrambe le squadre determinati a portare a casa la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di Champions League di volley maschile 2025-2026, tra Sir Sicoma Monini Perugia e l’Aluron CMC Warta Zawiercie. Un anno dopo, ancora una contro l’altra. La Sir Sicoma Monini Perugia e l’ Aluron CMC Warta Zawiercie tornano a sfidarsi nella finale della CEV Champions League maschile, con l’Europa del volley pronta ad assistere a un nuovo capitolo di una rivalità che negli ultimi due anni ha segnato la competizione continentale. Domenica sera, alla Inalpi Arena di Torino, sarà in palio il trofeo più importante della stagione europea. Perugia arriva all’appuntamento con la possibilità di conquistare la seconda Champions League della propria storia, che sarebbe anche la seconda consecutiva dopo il trionfo della passata stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Perugia-Aluron Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri difendono il titolo

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Highlights | Cucine Lube CIVITANOVA vs Aluron CMC Warta ZAWIERCIE | CEV Champions League Volley 2026

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