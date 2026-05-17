LIVE Galles-Italia 5-12 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | contropiede Granzotto! Azzurre avanti
Nella partita tra Galles e Italia valida per il Sei Nazioni di rugby femminile 2026, le azzurre sono passate in vantaggio con un'azione di contrattacco di Francesca Granzotto, che ha recuperato il pallone e ha percorso tutto il campo, segnando tra i pali. La fase di gioco è stata interrotta quando le calciatrici gallesi sono state fermate dalle italiane. Segui gli aggiornamenti in diretta per i dettagli sul risultato e sulle azioni salienti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14? METAAAAAAA ITALIAAAA CON GRANZOTTO! Calcetto gallese stoppato dalle azzurre, la più rapida è Francesca Granzotto che raccoglie l’ovale e fa un coast to coast per schiacciare tra i pali. Il Tmo richiama l’arbitro, ma non c’è fuorigioco e meta valida. Trasforma Sillari. GALLES 5 – ITALIA 12 13? Insiste il Galles in attacco 10? Arriva la meta gallese al largo con Courtney Keight, anche lei al largo. GALLES 5 – ITALIA 5 9? Prima chance gallese, con le padrone di casa nei 22 azzurri 6? Errore azzurro e palla conquistata dal Galles 5? Pessimo calcio d’avvio gallese e subito mischia azzurra a metà campo 4? METAAAAAA ITALIAAAA CON OSTUNI MINUZZI! L’Italia batte la punizione alla mano, poi ovale al largo per l’estremo azzurro che schiaccia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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