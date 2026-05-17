LIVE Galles-Italia 5-12 Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA | contropiede Granzotto! Azzurre avanti

Nella partita tra Galles e Italia valida per il Sei Nazioni di rugby femminile 2026, le azzurre sono passate in vantaggio con un'azione di contrattacco di Francesca Granzotto, che ha recuperato il pallone e ha percorso tutto il campo, segnando tra i pali. La fase di gioco è stata interrotta quando le calciatrici gallesi sono state fermate dalle italiane. Segui gli aggiornamenti in diretta per i dettagli sul risultato e sulle azioni salienti.

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