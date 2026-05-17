Alle 18 si gioca la partita tra Atalanta e Bologna, con le formazioni ufficiali annunciate. L'Atalanta schiererà Palladino in panchina, con Krstovic, Rowe e Castro pronti a scendere in campo per l’allenatore. La squadra di casa punta al settimo posto nel campionato, avendo ormai molte possibilità di raggiungerlo. Il Bologna ha un punto in più rispetto alla squadra avversaria e si presenta con le proprie scelte di formazione confermate.

(4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Helland, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano. (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino. Gianluca Scamacca ha segnato tre reti in Serie A contro il Bologna; soltanto contro Cagliari (sei), Empoli e Udinese (quattro ciascuna) ha fatto meglio nella competizione - tre anche contro Hellas Verona, Napoli e Parma. L'Atalanta è una delle tre squadre, assieme a Como e Inter, a contare due giocatori in doppia cifra di gol in questo campionato, grazie a Nikola Krstovic e proprio Gianluca Scamacca, entrambi a 10 marcature. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18 Atalanta-Bologna, le ufficiali: Palladino con Krstovic, Rowe e Castro per Italiano

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Bologna-Atalanta: le parole di Palladino a Sky Sport | Serie A

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