Lite Spalletti Gudmundsson dopo Juve Fiorentina | È stato anti-sportivo gli ho detto di non toccarmi Cosa è successo

Durante la partita tra Juventus e Fiorentina, si è verificato un episodio tra l’allenatore degli ospiti e un giocatore avversario. Spalletti ha accusato Gudmundsson di aver aggredito verbalmente e fisicamente, dichiarando di aver chiesto di non essere toccato. La discussione è avvenuta in campo in modo acceso, con scambi di parole tra i due. La situazione ha attirato l’attenzione dei presenti, portando a un intervento delle autorità sportive per chiarire l’accaduto.

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