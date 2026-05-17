L’Europa subisce il rischio cinese da almeno vent’anni È uscita dalla storia ora deve riemergere Parla Tremonti

Negli ultimi vent’anni, l’Europa ha affrontato il rischio rappresentato dalla Cina, con molti esperti che hanno analizzato le implicazioni di questa crescita. Recentemente, un ex ministro ha commentato come l’Europa abbia smesso di essere protagonista e ora debba ritrovare la sua posizione. La discussione si concentra sul ruolo della Cina nel contesto globale, sulla crisi del modello europeo di sviluppo e sulla ripresa della geopolitica come elemento centrale nel XXI secolo.

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