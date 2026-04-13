Tremonti | È finita l’epoca della globalizzazione deve nascere la nuova Europa dei giovani
Un ex ministro ha dichiarato che l’epoca della globalizzazione è terminata e che l’Europa dovrebbe ridurre norme e burocrazia per rivitalizzarsi. Ha anche suggerito che il futuro del continente si giochi sui giovani, che vengono visti come elementi chiave per il rilancio. Queste affermazioni sono state fatte durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli o commenti ufficiali.
«È finita l'illusione della globalizzazione. L'Europa si liberi da un'eccessiva normativa e dalla soffocante burocrazia e ritrovi un nuovo ruolo puntando sui giovani che ne rappresentano il futuro». Questo in sintesi il pensiero espresso da Giulio Tremonti (docente all’Università di Pavia e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
«La globalizzazione è finita, ma il nuovo ordine non c’è. I turisti della storia hanno ignorato i segnali». Parla Giulio TremontiL’impressione generale è che con Davos 2026 sia stata battezzata l’era della post-globalizzazione.
Giovani confusi, è finita l’epoca dei ribelli e della passione politica. Restano i valori: identità e appartenenzaChe aria tira tra le giovani generazioni? O meglio: qual è il sentimento dei giovani italiani rispetto a ciò che li circonda e ad un mondo in...