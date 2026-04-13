Tremonti | È finita l’epoca della globalizzazione deve nascere la nuova Europa dei giovani

Un ex ministro ha dichiarato che l’epoca della globalizzazione è terminata e che l’Europa dovrebbe ridurre norme e burocrazia per rivitalizzarsi. Ha anche suggerito che il futuro del continente si giochi sui giovani, che vengono visti come elementi chiave per il rilancio. Queste affermazioni sono state fatte durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli o commenti ufficiali.