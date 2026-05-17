Leman Ypi | Ci salva la dignità
Leman Ypi aveva perso tutto: famiglia, onori e il prestigio legato alla discendenza aristocratica. Nonostante le difficoltà, affermava che ciò che le restava di più prezioso era la dignità. La sua storia viene raccontata come esempio di resistenza e di valore personale in un momento di grande perdita. La sua opinione sulla dignità come elemento fondamentale si contrappone alle vicende che l’hanno coinvolta, evidenziando un atteggiamento di fermezza e di rispetto di sé.
Aveva perso tutto, famiglia, onori, il potere della discendenza aristocratica, ma Leman Ypi diceva che la cosa più importante di tutte le era rimasta, ed era la dignità. "Mia nonna aveva questa concezione della dignità come di una qualità morale, legata alla nostra forza di volontà, che nessuno riesce a toglierci neanche in una prigione, in un gulag, in un campo di concentramento". Lo racconta la filosofa albanese Lea Ypi, al Salone del Libro di Torino con il suo nuovo libro Dignità (Feltrinelli). "Per quanti sforzi facciano i regimi per spogliarti di tutto, in realtà se ti resta la la capacità di rifiutare compromessi, ti rimane la dignità: il nucleo della resistenza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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