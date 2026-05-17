Le matte lips sono tornate in auge e si presentano in una versione aggiornata. Questa tendenza, già molto popolare in passato, ha lasciato il segno come un elemento iconico nel mondo del trucco. Oggi, le labbra opache vengono rivisitate con tecniche e prodotti moderni, offrendo risultati più duraturi e di qualità superiore rispetto alle versioni precedenti. La rinnovata attenzione a questo stile riflette un interesse continuo per look audaci e definiti, che trovano spazio nelle pratiche di bellezza attuali.

Sono state una delle tendenze più amate e indossate negli scorsi decenni tanto da diventare iconiche. Ora che il make-up guarda agli anni ’90 le matte lips non potevano non fare la loro ricomparsa. Se c’è una lezione che abbiamo imparato dal ritorno dei grandi classici è che non ci basta riportarli in vita, li vogliamo reinterpretare per renderli più attuali. Dall’introduzione dell’effetto sfumato ai colori più burrosi, le matte lips 2.0 sono il trend tutto da (ri)scoprire. Le matte lips hanno nuance calde. Prima di vedere come realizzare le matte lips bisogna concentrarsi sulla scelta del colore del rossetto, ovviamente dal finish opaco. Alla classica nuance mattone e marrone che ha spopolato negli anni ’90, ora si aggiungono altre colorazioni già usate in passato ma che non avevano avuto lo stesso successo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le matte lips sono tornate e sono meglio di prima. Come realizzare le labbra opache 2.0

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