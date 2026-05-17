le armi spuntate di trump contro lo stratega xi

Prima di imbarcarsi sul volo di ritorno, i membri della delegazione americana hanno lasciato sul pavimento dell’Air Force One vari oggetti personali, tra cui badge, spillette e telefoni. La scena si è svolta al bordo della scaletta mentre il presidente stava per salire a bordo dell’aereo. Le immagini mostrano il momento in cui ciascuno ha abbandonato ciò che aveva in mano, senza ulteriori commenti o spiegazioni ufficiali. La scena si è svolta in un contesto di tensione tra le due figure di spicco.

Cina-Stati uniti Il tycoon modera i toni di un tempo e loda il rivale, domato dalla sconfitta sui dazi e dallo Stretto di Hormuz. E su Taiwan ribalta la dottrina della sicurezza regionale Cina-Stati uniti Il tycoon modera i toni di un tempo e loda il rivale, domato dalla sconfitta sui dazi e dallo Stretto di Hormuz. E su Taiwan ribalta la dottrina della sicurezza regionale Ai bordi della scaletta dell’Air Force One, al momento di imbarcarsi per il volo di rientro, ogni membro della delegazione americana ha gettato ciò che aveva ricevuto: badge, spillette, telefoni usa-e-getta. Tutto ciò che ha toccato in Cina è restato in Cina. Quella fila davanti ai bidoni è il ritratto esatto del G2: cerimonie imperiali, lusinghe e comunicati senza decisioni; e poi, prima di imbarcarsi, ci si disfa di tutto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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