Lavori in autostrada | chiuso per una notte il casello di Cesena nord
Nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio, il casello di Cesena Nord sulla A14 Bologna-Taranto resterà chiuso dalle 21:00 alle 5:00. La chiusura è stata decisa per permettere lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. La misura interesserà chi proviene da Bologna e si trova in uscita presso questa stazione autostradale. Durante il periodo di chiusura, si consiglia di utilizzare percorsi alternativi.
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiusa la stazione di Cesena nord, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Forlì.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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