Lavori in autostrada | chiuso per una notte il casello di Cesena nord

Nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio, il casello di Cesena Nord sulla A14 Bologna-Taranto resterà chiuso dalle 21:00 alle 5:00. La chiusura è stata decisa per permettere lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. La misura interesserà chi proviene da Bologna e si trova in uscita presso questa stazione autostradale. Durante il periodo di chiusura, si consiglia di utilizzare percorsi alternativi.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiusa la stazione di Cesena nord, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Forlì.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Chiuso per una notte il casello di Caserta Nord per lavoriDalle 21 di giovedì 2 aprile alle 6 di venerdì 3 aprile la rampa di uscita dall'A1 sarà occupata dagli operai impegnati nei lavori di... Casello di Vasto nord chiuso una notte per lavori di ripristino dopo un incidenteSull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, resterà chiusa la stazione di Vasto nord,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Uscita Cimpello chiusa per lavori: deviazione su uscita Interporto; Lavori in autostrada e in tangenziale, ecco la mappa dei cantieri; Lavori in A4 e sulle strade della provincia. Chiuso nel weekend un tratto della tangenziale sud; Autostrada chiusa: cosa cambia per chi viaggia. Lavori in A11, chiuso il tratto compreso tra Lucca est e CapannoriPer consentire lavori di pavimentazione, per una notte resterà chiuso un tratto della A11 Firenze-Pisa nord. Il tratto compreso tra Lucca est e Capannori, verso Firenze, resterà chiuso dalle 22 di ... luccaindiretta.it Autostrada A11: tratto Lucca est-Capannori chiuso una notteROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 maggio 2026, sarà chiuso il tratto compreso tra Lucca est e ... firenzepost.it Lavori in via Argiro e Brt, cambia la viabilità nel Murattiano: chiuso tratto di via Abate Gimma, doppio senso su via Piccinni x.com