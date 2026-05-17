Lavori di teleriscaldamento chiusura al traffico | tutte le informazioni

Da lunedì 18, il tratto di via Finati tra via Romolo Gessi e via Gherardo Monari a Ferrara sarà chiuso al traffico per circa due settimane. La chiusura riguarda tutte le auto, fatta eccezione per i mezzi autorizzati, e si rende necessaria per permettere l’esecuzione di lavori di estensione della rete di teleriscaldamento. Questi lavori sono stati programmati per migliorare il servizio e non prevedono modifiche temporanee alle altre vie della zona. L’intervento si svolgerà durante i giorni successivi fino a fine periodo.

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Da lunedì 18 per circa due settimane, il tratto di via Finati, a Ferrara, compreso tra via Romolo Gessi e via Gherardo Monari sarà chiuso al transito (eccetto autorizzati) per consentire l'esecuzione di lavori di estensione della rete del teleriscaldamento.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lavori in corso sull'A1, scatta la chiusura del tratto Valmontone-Anagni. Tutte le informazioniModifiche alla viabilità e possibili disagi in vista per gli automobilisti in transito sull'Autostrada A1 Milano-Napoli. ALESSANDRIA, LAVORI PER IL TELERISCALDAMENTO: TRE FASI DI CANTIERI FINO AL 24 LUGLIO Previsti divieti di transito e sosta tra piazza Madre Teresa, via Cardinal Massaia e corso Cavallotti primaalessandria.it/cronaca/alessa… #alessandri x.com Morosità causata dall'amministratore: come muoversi? reddit Un tratto di via Finati chiuso al transito per lavori di estensione della rete del teleriscaldamentoDa lunedì 18 maggio 2026 per circa due settimane, il tratto di via Finati, a Ferrara, compreso tra via Romolo Gessi e via Gherardo Monari sarà chiuso al transito (eccetto autorizzati) per consentire l ... cronacacomune.it Via Pontisette chiusa al transito per lavori di estensione della rete del teleriscaldamentoDa lunedì 18 maggio 2026 via Pontisette (nel territorio comunale di Ferrara) sarà chiusa al transito da via Diamantina a via Giovanni Ranuzzi, per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione str ... cronacacomune.it