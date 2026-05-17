Lautaro Martinez a Dazn | Dobbiamo goderci questa festa perché ce la siamo meritata

Lautaro Martinez ha dichiarato a Dazn che bisogna approfittare di questa vittoria, perché si è conquistata con impegno e fatica. Ha aggiunto che è importante festeggiare, considerando tutto il percorso fatto finora. La sua intervista si è concentrata sull’importanza di vivere il momento e di riconoscere il risultato ottenuto. Non sono state fatte altre affermazioni sui dettagli della partita o sui prossimi obiettivi.

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