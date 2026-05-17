Lautaro Martinez a Dazn | Dobbiamo goderci questa festa perché ce la siamo meritata
Lautaro Martinez ha dichiarato a Dazn che bisogna approfittare di questa vittoria, perché si è conquistata con impegno e fatica. Ha aggiunto che è importante festeggiare, considerando tutto il percorso fatto finora. La sua intervista si è concentrata sull’importanza di vivere il momento e di riconoscere il risultato ottenuto. Non sono state fatte altre affermazioni sui dettagli della partita o sui prossimi obiettivi.
Sommer, nessun ritorno al Basilea in estate! Lichtsteiner ci rinuncia: «Valeva la pena provarci» Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Inter Primavera, è caccia delle semifinali playoff: in caso di passaggio del turno sarà il Parma l’avversaria dei nerazzurri Inter Primavera ai playoff: decisiva la vittoria contro il Genoa. Il resoconto del match Lazio Inter, c’è spazio anche per Mosconi. Debutto in Serie A per il classe 2007 Scudetto Inter, Bastoni celebra il tricolore: «Questo vale di più, non sono mai stato solo». 🔗 Leggi su Internews24.com
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Inizia la festa di Lautaro Martinez e dell'Inter #Inter #SerieAEnilive #DAZN x.com
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