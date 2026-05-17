L’Atalanta è in Europa nonostante il ko contro il Bologna Palladino | Obiettivo raggiunto

L’Atalanta si assicura un posto in competizioni europee anche quest’anno, nonostante la sconfitta contro il Bologna. Questa qualificazione rappresenta la nona volta negli ultimi dieci anni e la dodicesima nella storia della società, che conta quasi 119 anni di attività. L’allenatore ha commentato che l’obiettivo è stato raggiunto, senza specificare ulteriori dettagli sui risultati o sulle modalità della qualificazione. La squadra continuerà così a partecipare alle competizioni continentali anche nella prossima stagione.

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Bergamo – E’ di nuovo Europa per l’Atalanta. Per la nona volta negli ultimi dieci anni, per la dodicesima volta in quasi 119 anni di storia. Dea che conquista con una giornata di anticipo la qualificazione alla prossima Conference League, blindando il settimo posto nonostante la sconfitta casalinga nello scontro diretto contro il Bologna, che pur vincendo alla New Balance Arena per 0-1 con il classico gol dell’ex firmato al 78’ da Orsolini, pur dimezzando il ritardo da sei a tre punti, non potrà comunque superare i bergamaschi all’ultima giornata per il saldo negativo nei confronti diretti dopo lo 0-2 dell’andata. Obiettivo minimo stagionale raggiunto per De Roon e compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Atalanta è in Europa nonostante il ko contro il Bologna. Palladino: “Obiettivo raggiunto” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bologna-Atalanta: le parole di Palladino a Sky Sport | Serie A Sullo stesso argomento Atalanta-Verona, per Palladino c'è ancora l'obiettivo Europa: il pronosticoDopo l'amara eliminazione dalla Champions contro il Bayern di Monaco, l'Atalanta si ripresenta in campionato con l'obiettivo di raggiungere almeno un... Gazzetta: l’Atalanta non può più permettersi di sbagliare. In gioco c’è l’Europa #milanpress x.com Pareggio senza goal tra Atalanta e Genoa. Le speranze dell'Atalanta di qualificarsi per l'Europa sembrano diminuire. reddit Atalanta-Bologna 0-1, Orsolini regala 3 punti ai rossoblù ma sfuma l'Europa. Italiano: Contento della vittoriaLa rete di Orso consente di battere la Dea ma non è sufficiente per proseguire il sogno di qualificazione in Conference League. La vittoria permette però di blindare l'ottavo posto, importante anche p ... ilrestodelcarlino.it L’Atalanta è in Europa nonostante il ko contro il Bologna. Palladino: Obiettivo raggiuntoNerazzurri trafitti nel finale dal gol dell’ex Orsolini, ma il settimo posto che vale la Conference League è aritmetico ... msn.com