“A modo mio“, l’arte senza barriere di Sofia esposta a Villa Venino. Lei 12enne novatese, frequenta la prima media ed ha la sindrome di Angelman, una rara malattia genetica del neurosviluppo che causa grave disabilità intellettiva, assenza di linguaggio e frequente ilarità. Sofia però ha anche un dono particolare, quello della pittura. "Ci siamo accorti della sua malattia quando aveva circa tre anni - spiega la mamma Cinzia - Nel tempo non riusciva a tenere in mano nemmeno la matita e solo dopo tanta terapia ha iniziato a usarla, scarabbocchiando puntini, cerchi, niente di più. Poi un giorno ho notato che attraverso il pennello riusciva a scorrere di più sui fogli e quindi ho pensato potesse essere un modo di comunicare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’arte oltre le barriere. Il mondo a colori di Sofia: "Non riesce a esprimersi ma questi quadri parlano"

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