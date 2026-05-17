Nell’ambito della rassegna " Musica a Sant’Ilario 2026 – Primavera Musicale ", il centro culturale Mavarta di Sant’Ilario accoglie un concerto dedicato al fascino e alla versatilità dell’ arpa. L’appuntamento va in scena alle 18 con il titolo ’ L’arpa tra Francia e Spagna ’. Protagoniste della serata sono tre giovani e talentuose arpiste: Cecilia Pecolo, Lucrezia Lucia Caputo e Maria Vittoria Domenichini, accompagnate al pianoforte da Iryna Pavlyshyn. Tutte le musiciste vantano percorsi accademici di eccellenza, perfezionati al Conservatorio Peri-Merulo sotto la guida dei maestri Davide Burani (arpa) e Marco Pedrazzini (pianoforte). Il concerto offre un raffinato percorso attraverso le sonorità europee a cavallo tra il XIX e il XX secolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’arpa tra Francia e Spagna; alle 18 concerto al Mavarta

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