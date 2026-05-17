L’Aquila | 8 nuove carrozzine per associazioni e ospedale San Salvatore

Tra martedì e mercoledì si terranno le prime consegne ufficiali di otto nuove carrozzine destinate a diverse associazioni e all'ospedale San Salvatore. Le carrozzine saranno distribuite a enti e strutture presenti in città, con consegne programmate in vari punti della località. Le associazioni coinvolte e l’ospedale riceveranno i dispositivi, che saranno destinati a supportare le attività di assistenza e cura dei pazienti. Le consegne si svolgeranno in un’area specifica del centro sanitario e delle associazioni coinvolte.

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