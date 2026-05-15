Il prossimo 17 maggio su Raiuno andrà in onda il nuovo film tv intitolato “Lapponia I Love iù”. La narrazione combina elementi di commedia, sentimenti e sviluppo personale, con ambientazioni che spaziano tra Napoli e la suggestiva Lapponia. In un’intervista esclusiva, sono stati coinvolti tre attori, che hanno condiviso alcuni dettagli sul progetto. La pellicola si propone di catturare l’attenzione del pubblico mescolando paesaggi e tematiche diverse in una storia che attraversa emozioni e crescita.

Il nuovo film tv “Lapponia I Love iù” arriverà su Raiuno il 17 maggio con una storia che unisce commedia, emozioni e crescita personale, ambientata tra Napoli e la suggestiva Lapponia. Diretto da Ken-Are Bongo, il film vede protagonisti Erasmo Genzini, Nicolò Galasso e Gennaro Lucci, affiancati dall’attrice finlandese Sissi Jomppanen. La trama racconta il viaggio di tre ragazzi napoletani costretti a lasciare la loro città per trascorrere un periodo all’interno della comunità Sami, nel nord della Finlandia, vivendo un’esperienza che cambierà profondamente il loro modo di vedere la vita. Il protagonista Carmine, dopo la morte del fratello legato alla criminalità organizzata, scopre di poter ottenere l’eredità solo trasferendosi per alcuni mesi nella casa lasciata dal familiare in Finlandia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Lapponia I Love iù”, intervista esclusiva a Erasmo Genzini, Nicolò Galasso e Gennaro Lucci

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“Lapponia I Love iù”, intervista esclusiva a Erasmo Genzini, Nicolò Galasso e Gennaro Lucci

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e che vi avevo detto: erasmone prossimamente su Rai1 con Lapponia I Love Iu è passato il promo su Rai1 @rotblume9 x.com

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