Il 17 maggio 2026, a Larciano, una vigilessa ha arrestato un ladro, fermandolo in un'azione immediata e risolutiva. La donna, appartenente all’ufficio di polizia locale che serve i comuni di Larciano e Lamporecchio, è stata premiata per il suo intervento. Il riconoscimento è arrivato direttamente dal presidente della Regione Toscana, che le ha consegnato un attestato di merito speciale. La vicenda ha attirato l’attenzione locale, mettendo in evidenza l’operato della vigilessa e il suo ruolo sul territorio.

Larciano, 17 maggio 2026 – La sovrintendente Samanta Pezzatini, dell’ufficio associato di polizia locale dei Comuni di Larciano e Lamporecchio, ha ricevuto dalle mani del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, un attestato di merito speciale, che le riconosce particolari meriti di servizio. La cerimonia si è svolta a Firenze, alla Fortezza da Basso, nel contesto della giornata dedicata alla polizia locale. La premiata è stata accompagnata alla cerimonia dalla sindaca Lisa Amidei (l’agente è una dipendente del Comune di Larciano ndr) e dalla comandante della polizia locale, ufficio associato dei comuni Larciano e Lamporecchio Sonia Caramelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La vigilessa ferma il ladro. Premiato il coraggio di Samanta Pezzatini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Aiutano ad arrestare un ladro, premiato il coraggio di due giovaniIl 12 aprile scorso, al termine della prima giornata di Vinitaly, un uomo di 35 anni ha compiuto un furto in un supermercato di Via Roveggia.

Juventus, Grosso “Il nostro coraggio è stato premiato”Grosso: “Premiato il coraggio, siamo andati oltre ogni aspettativa” Fabio Grosso ha commentato con orgoglio il pareggio conquistato dal Sassuolo allo...