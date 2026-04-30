Aiutano ad arrestare un ladro premiato il coraggio di due giovani

Il 12 aprile, al termine della prima giornata di Vinitaly, un uomo di 35 anni ha rubato in un supermercato di Via Roveggia. Due giovani che si trovavano nel negozio hanno reagito e sono intervenuti per fermare il ladro. La scena si è conclusa con l’arresto dell’uomo, grazie anche all’intervento delle forze dell’ordine. I due giovani sono stati premiati per il loro comportamento.

Il 12 aprile scorso, al termine della prima giornata di Vinitaly, un uomo di 35 anni ha compiuto un furto in un supermercato di Via Roveggia. Il malvivente è scappato Verso Via Belgio mentre gli addetti del negozio cercavano inizialmente di fermarlo. In quel momento due giovanissimi cittadini in.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Commessa insegue il ladro. Bloccato, lo fa arrestareIl coraggio di una commessa e il rapido intervento dei carabinieri sono i due fattori che hanno permesso di sventare un furto alla Coop Magazzeno di... Pedina e fa arrestare il ladro. Scoperto un furto in casaSANTA CROCE Ruba un monopattino e una carta di credito in un garage di Santa Croce e cerca di fare acquisti a Castelfranco. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Giuseppe Pignalosa arrestato ad Agropoli: deve scontare 5 anni, 3 mesi e 12 giorni per violenza su minore; Agente fuori servizio blocca ladro di bici e lo fa arrestare; La forza di una donna, spoiler Turchia: Enver volta le spalle a Sirin e aiuta nell'arresto. Una multinazionale norvegese è accusata di aver aiutato il regime del Myanmar ad arrestare attivisti antigovernativiUn’organizzazione non profit svedese ha intentato in Norvegia una class action (cioè una causa legale collettiva) contro Telenor, importante multinazionale di telecomunicazioni posseduta in maggioranz ... ilpost.it Gli indici di mercato sono strumenti che aiutano a capire come stanno andando i mercati finanziari. Permettono infatti di vedere subito se un settore o un Paese è in crescita oppure in difficoltà. Si tratta di medie dei prezzi di più azioni scelte secondo regole pre - facebook.com facebook "Solo le cose che costano ci aiutano a maturare" @donAntonioMazzi LIVE Link in Bio x.com